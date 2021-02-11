اليوم .. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعلن فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى، وموقع الويب الخاص بها.

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساء بتوقيت القاهرة، يوم الخميس المقبل، الموافق 29 من جمادى الآخرة 1442 هجريا، والموافق 11 فبراير الجارى.

استطلاع هلال شهر رجب

وأضاف، فى بيان له، أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 15 دقائق، وفى القاهرة بـ 18 دقيقة.

وأشار إلى أن الهلال الجديد سيغرب فى محافظات مصر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 - 19 دقيقة. أما فى العواصم والمدن العربية والإسلا مية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 2 - 26 دقيقة.

وأكد معهد البحوث الفلكية أنه بذلك، يكون يوم الجمعة المقبل 12 فبراير الجارى، هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر رجب يوم السبت المقبل.