السبت .. انقطاع المياه عن 18 منطقة فى القاهرة لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الشركة"، فى بيان لها، إن قطع المياه سيكون اعتبارًا من الساعة الـ 10 صباح يوم السبت المقبل، وحتى الساعة الـ 10 مساء اليوم نفسه، وذلك نظرا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائرى الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.

انقطاع المياه

وكشفت أن الانقطاع سيشمل مناطق: "الريان- عرب الجرعان- إسكانات الأهالى خلف سبيكو- إسكانات النيل بجميع حروفها- صف ضباط وأملاك 2- تقسيم مكة- القاهرة 2- القاهرة د- القاهرة ج- إسكندرية 1- الدلتا 1- البركة - كفر أبوصير- سيجال- البركة الشرقية والغربية- الأمن المركزى- المؤسسة العقابية- أحواض الطويل وداود وحسان"

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه فى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.