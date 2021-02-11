طقس الخميس .. استمرار الشبورة واعتدال درجات الحرارة .. القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وليلا.. توقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة على شمال الصعيد. حالة الطقس اليوم وكشفت الأرصاد أن الشبورة المائية ستنتشر صباحا وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. أما عن حالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 24 13 الإسكندرية 22 13 وادى النطرون 23 14 طنطا 24 12 شبين الكوم 23 13 دمنهور 23 13 بلطيم 21 14 مطروح 20 10 السلوم 20 11 سيوة 25 11 بورسعيد 22 15 دمياط 21 14 الزقازيق 24 13 المنصورة 23 13 الإسماعيلية 25 12 السويس 25 13 العريش 21 13 رفح 21 12 رأس سدر 25 14 نخل 23 08 نويبع 27 17 طابا 24 15 كاترين 20 08 الطور 25 13 شرم الشيخ 28 16 الغردقة 29 14 مرسى علم 28 15 الفيوم 26 11 بنى سويف 26 10 المنيا 27 10 أسيوط 27 09 سوهاج 28 11 قنا 29 12 الأقصر 30 13 أسوان 30 14 إدفو 31 13 أبوسمبل 30 14 الوادى الجديد 30 11 حلايب 26 18 شلاتين 27 17

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