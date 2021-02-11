أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات تعانق السماء بوصول مسبار الأمل وهي أول مهمة فضائية عربية إسلامية لأبعد نقطة في الفضاء يعد نجاحًا غير مسبوقا يضاف إلى حصيلة الإنجازات التي حققتها الإمارات رغم جائحة كورونا.
وقالت الرشيد، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن أبناء زايد حققوا حلم المؤسس الأول لدولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه، بوصولهم الفضاء إذ تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن هذا الإنجاز وضع العرب على خارطة الإعجاز العلمي والجميع يفتخر بهذا النجاح الذي ينعكس على جميع الدول العربية والإسلامية.
ولفتت الرشيد، إلى أن وصول مسبار الأمل إنجازًا حقيقيًا و لحظة تاريخية فارقة في تاريخ العرب ، قائلة " من منا لم تنزل من عيونه دموع الفرح عندما تمت المهمة بنجاح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دولة لا تعرف المستحيل.. إعلامية كويتية: الإمارات أبكت العالم العربي من الفرحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.