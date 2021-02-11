أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 11 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران، 57 رحلة جوية داخلية وخارجية لنقل 4667 راكبًا لوجهات مختلفة بمعدل 39 رحلة دولية إلى "تورنتو، بيروت، أكرا، نادجامينا، كازبلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبى، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، دبى، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، عنتيبى، أديس أبابا، الشارقة، مسقط، جوهانسبرج، بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية لـ "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، و3 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربى السادس لمديرى إدارات الجنسية والأحوال المدنية، والذى سيعقد عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة مدراء إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم فى الدول العربية، فضلًا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ويناقش عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها: الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة فى إدارات الأحوال المدنية، إضافة إلى تصور لبطاقة هوية نموذجية.

القاهرة

تقيم وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب" معرضا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية لأبناء المحافظات الحدودية، وذلك على مدار 3 أيام، وذلك بمركز شباب التجمع الأول.

القاهرة

تحيى المطربة كارول سماحة، والمطرب أحمد جمال، أولى حفلات عيد الحب "الفالنتين 2021"، والتى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، على المسرح الكبير.