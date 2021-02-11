الرئيس السيسى يصدق على اتفاق قرض لتحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018؛ وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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