حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 12-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12-2-2021

مهنياً: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر

عاطفياً: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيراً من ظروف ايجابية

صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى

حظك اليوم برج الثور الجمعة 12-2-2021

مهيناً: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو الى جانب الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ما يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او للعتاب او حتى اللوم.

عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرا

صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 12-2-2021

مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء

صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 12-2-2021

مهنياً: تميل الى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات إلى ازدهار حركة التواصل مع الآخرين .

عاطفياً: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبه ولا تعرف كيف تتعامل معها

صحياً: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 12-2-2021

مهنياً: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم

عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة

صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12-2-2021

مهنياً: العلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر، والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وتفانيًا

عاطفياً: تميل إلى التغيير والتقدم والتطور، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12-2-2021

مهنياً: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعاً ماضياً، لكنك تبدو مضغوطاً وغير قادر على ضبط الإيقاع.

عاطفياً: قد تمرّ بكل أنواع الانفعالات من غيرة وغضب وشكوك، ما يهدّد الاستقرار في حياتك العاطفية

صحياً: تجنب مختلف أنواع المحاشي، واختر المأكولات الصحية فقط

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 12-2-2021

مهنياً: قد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

عاطفياً: تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزاً عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12-2-2021

مهنياً: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول مرة

عاطفياً: عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: بادر فوراً إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12-2-2021

مهنياً: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير اوفي عملك.

عاطفياً: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذراً بما تقوم به

صحياً: لا يعقل أن لا تقوم بأي نشاط رياضي وأنت تعاني آلاماً حادة في الظهر

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12-2-2021

مهنياً: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة. تزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ الى جانبك

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

صحياً: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهداً لتكون نشيطاً وحاضراً بدنياً

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12-2-2021

مهنياً: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت.

عاطفياً: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوض

صحياً: لا تؤجل إلى الغد الانطلاق في مشروعك الرياضي المفيد. خير الأمور عاجلها