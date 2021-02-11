حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 610 حالات إيجابية بكورونا.. أذكار كان يقرأها النبي قبل النوم.. تفاصيل جديدة عن عملية قتل العالم الإيراني

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.
كشفت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" أن العالم النووي الإيراني فخري زاده الذي قتل في نوفمبر قرب طهران قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.
شن أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا لمسئولي اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بعد توجيه الجبلاية التهنئة للنادي الأهلي عقب الخسارة بهدفين نظيفين من فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر.
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الأربعاء، بأن شيخين من الأسرة الحاكمة في الكويت تقدما ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة.
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مفاجأة أخرى في قصة ارتداد المغنية ابتسام مهدي المعروفة باسم بسمة الكويتية، بعدما أعلنت الأخيرة تركها للإسلام واعتناق اليهودية.
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض شقيقه للاعتداء من قبل نجلى مدرب كرة قدم بأحد الأندية ببورسعيد، مما أدى لإصابته (بجرح قطعى بالرأس)، مدعيًا تقاعس رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 610 حالات إيجابية بكورونا.. أذكار كان يقرأها النبي قبل النوم.. تفاصيل جديدة عن عملية قتل العالم الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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