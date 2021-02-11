حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 610 حالات إيجابية بكورونا.. أذكار كان يقرأها النبي قبل النوم.. تفاصيل جديدة عن عملية قتل العالم الإيراني

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها:

ماذا كان يقرأ النبي قبل النوم؟ .. حرص الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أذكار قبل النوم ، فكان مداومًا على ذكر الله حتى قبل النوم ، فالأذكار تحفظنا من الشيطان حتى نستيقظ، وترديد أذكار قبل النوم له فوائد عظيمة، منها تحصين للنفس من شر الشيطان والمخلوقات، وشعور الإنسان بالطمأنينة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.

كشفت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" أن العالم النووي الإيراني فخري زاده الذي قتل في نوفمبر قرب طهران قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

شن أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا لمسئولي اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بعد توجيه الجبلاية التهنئة للنادي الأهلي عقب الخسارة بهدفين نظيفين من فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر.

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الأربعاء، بأن شيخين من الأسرة الحاكمة في الكويت تقدما ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة.

توفيت امرأة أمريكية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن عمر يناهز 36 عامًا، بعد 3 أسابيع من ولادة طفليها التوأم، كما تركت وراءها 4 أطفال آخرين.

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مفاجأة أخرى في قصة ارتداد المغنية ابتسام مهدي المعروفة باسم بسمة الكويتية، بعدما أعلنت الأخيرة تركها للإسلام واعتناق اليهودية.