متحدث الري: طورنا جهازين لقياس رطوبة التربة وإرسالها للمزارع على المحمول

قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى إن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تطوير جهازين ، أحدهما يقيس درجة رطوبة التربة ومدى إحتياجها للمياه ، والثاني مسئول عن إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية ، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الرى ، حيث أن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى فى التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات ، وفى المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدى لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.

وأضاف "غانم" لصدى البلد أن مهندسي وزارة الموارد المائية والرى، تمكنوا من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم فى تحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لـ3 حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة، ويساهم الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تصنيع عينات من الجهاز بأيدي مهندسى وزارة الموارد المائية والرى ، وتم توزيع عينات تجريبية علي عدد من المزارعين لإستخدام الجهاز كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الاجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

ولفت "متحدث الرى" الى أن الوزارة تعاونت مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لتطوير آلية جديدة، تتمثل في تطوير نظام اتصال، يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع، من خلال جهاز يرسل رسالة عن حالة المياه في التربة، على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع؛ بما يمكنه من إتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز، صغر الحجم، وسهولة التركيب، وبساطة التشغيل، وقلة التكلفة.

ونوه بأنه قد تم إنتاج أول عينة من الجهاز وعمل الإختبارات المعملية للتعرف علي أداءه ، حيث اجتازها جميعا، وجارٍ تجربته في أحد المزارع؛ لتقييمه بشكل نهائي، وسيساهم هذا الجهاز- بعد تطويره- فى توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

وأوضح أن الوزارة لم تغفل تكلفة هذه الأجهزة التي سيتحمل المزارع تكلفتها ، حيث عملت على توفير هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لجميع المزارعين ، فالجهاز اليدوى الخاص بقياس الرطوبة يبلغ سعره 100 جنيه فقط ، كما تعمل الوزارة مع الجهات المصنعة للجهاز المطور على ألا يزيد سعره عن ألف جنيه ، وجاري تصنيع عينات في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربي تمهيدًا لإختبارها وتطبيقها.

وأكد أن تصنيع هذا الجهاز فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.