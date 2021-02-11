انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021 تراجعاً طفيفاً وذلك نتيجة تراجع أسعار الذهب اليوم عالمياً بالبورصات العالمية للمعدن الأصفر، مما أثر بشكل بشكل طبيعي على الأسعار في مصر، والتي تتأثر تأثراً مباشراً بالأسعار العالمية.

سعرالذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021

ومنذ أيام وأسعار الذهب في مصر تشهد تذبذباً وتأرجحاً واضحاً ما بين صعود وهبوط، فالذهب يتأثر دائماً عكسياً بأسعار الدولار، فحينما يرتفع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب، والعكس صحيح، كما أن الأحداث العالمية والمحلية تؤثر بالإرتفاع والإنخفاض على سعر الذهب بمصر.

وننشر لمتابعي مصر فايف سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021، والذي جاء على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 914 إلى 917 سعر الذهب عيار 22 838 إلى 840 أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً 800 إلى 802 أسعار الذهب عيار 18 686 إلى 687 الذهب عيار 14 533 إلى 535 الذهب عيار 12 457 إلى 458 سعر الأوقية 28,434 إلى 28,505 سعر كيلو الذهب 914,286 إلى 916,571 سعر الجنيه الذهب 6,400 إلى 6,416

اقرأ أيضاً:

ووفق سكرتير شعبة الذهب نادي نجيب، فإن أزمة كورونا وركود الأسواق أدى إلى ماناة أصحاب محلات الصاغة، وأصبحوا لا يعملمون كيفية سداد إلتزاماتهم من إيجار وكهرباء وعمالة والأعباء الأخرى.