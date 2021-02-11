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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021 تراجعاً طفيفاً وذلك نتيجة تراجع أسعار الذهب اليوم عالمياً بالبورصات العالمية للمعدن الأصفر، مما أثر بشكل بشكل طبيعي على الأسعار في مصر، والتي تتأثر تأثراً مباشراً بالأسعار العالمية.

سعرالذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021 2

سعرالذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021

ومنذ أيام وأسعار الذهب في مصر تشهد تذبذباً وتأرجحاً واضحاً ما بين صعود وهبوط، فالذهب يتأثر دائماً عكسياً بأسعار الدولار، فحينما يرتفع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب، والعكس صحيح، كما أن الأحداث العالمية والمحلية تؤثر بالإرتفاع والإنخفاض على سعر الذهب بمصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021 3

سعرالذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021

وننشر لمتابعي مصر فايف سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021، والذي جاء على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24 914 إلى 917
سعر الذهب عيار 22 838 إلى 840
أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً 800 إلى 802
أسعار الذهب عيار 18 686 إلى 687
الذهب عيار 14 533 إلى 535
الذهب عيار 12 457 إلى 458
سعر الأوقية 28,434 إلى 28,505
سعر كيلو الذهب 914,286 إلى 916,571
سعر الجنيه الذهب 6,400 إلى 6,416

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ووفق سكرتير شعبة الذهب نادي نجيب، فإن أزمة كورونا وركود الأسواق أدى إلى ماناة أصحاب محلات الصاغة، وأصبحوا لا يعملمون كيفية سداد إلتزاماتهم من إيجار وكهرباء وعمالة والأعباء الأخرى.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021 4

سعرالذهب اليوم في مصر الخميس 11 فبراير 2021

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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