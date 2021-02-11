سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 فبراير 2021 وأسعار الدواجن البيضاء والساسو والبلدي

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 فبراير 2021 حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ ف معظم الشركات المنتجة للكتاكيت، وذلك بعد موجة من الإنخفاض الكبير التي شهدها سعر الكتكوت عمر يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وتزامن هذا الإستقرار مع انتظام وإقبال من المستهلك على شراء الكتكوت من عمر يوم واحد.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 فبراير 2021 وأسعار الدواجن الخميس

وأصبح الآن العديد من المواطنين وخاصةً في الأرياف يقبلون على شراء الكتاكيت الصغيرة عمر يوم واحد، ويقومن بتربيتها في المنازل، أفضل من شرائها من مزارع الدواجن، نظراً لظروف التربية وعدم حقنها بأنواع الأدوية المختلفة مثلما يحدث في المزارع.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 فبراير 2021 على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت البلدي من3 إلى 4 جنيه من 3 إلى 3.5 جنيه من 3 إلى 3.25 جنيه

أما أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 11 فبراير 2021 فقد جاءت على التالي:

سعر الكتكوت الأبيض بشركة الوطنية سعر الكتكوت الأبيض بشركة العناني سعر الكتكوت الأبيض بشركة مصر العربية سعر الكتكوت الأبيض بشركة القاهرة للدواجن سعر الكتكوت الأبيض بشركة الوادي للدواجن 9.5 جنيه 7.25 8 جنيه 6 جنيه 7 جنيه

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أما أسعار الدواجن البيضاء اليوم والساسو والبلدي، فجاءت وفق ما يلي: