اتصال السيسى بـ الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى .. حديث صحف الخميس

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "مصر مستعدة لتلبية احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار وإدارة بلادهم"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد، تعمل فيه كل مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلى المصلحة الوطنية فوق أى اعتبارات، سعيا لإنهاء الانقسام الليبى الذى كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق، وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس السيسى أمس مع محمد المنفى، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى، والذى أكد خلاله مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادى أو الأمنى أو العسكرى.

وهنأ الرئيس، خلال الاتصال، المنفى بمناسبة اختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسى الليبى من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسى كممثلين عن الشعب الليبى، متمنيا له التوفيق والنجاح فى الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

كما أجرى الرئيس السيسى اتصالا مماثلا مع عبدالحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية، هنأه خلاله على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى، متمنيا له وللشعب الليبى الشقيق كل التوفيق والنجاح، فى إطار استعداد السلطة الانتقالية فى ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

وأكد الرئيس خلال الاتصال استعداد مصر للاستمرار فى تلبية كل احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادا لمسار العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبى الشقيق فى استكمال آليات إدارة دولته.

من جانبه، أعرب دبيبة عن شكره لتهنئة الرئيس السيسى، مؤكدا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية ــ الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

أخبار الصحف اليوم

وتحت عنوان "دعم مصرى كامل للعراق وتعزيز دوره القومى"، نقلت صحيفة الأهرام تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى – خلال استقباله أمس فؤاد حسين وزير خارجية العراق- اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومى العربى، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى فى جميع المجالات سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربى المشترك، وذلك فى إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.

وفى الشأن الرياضى، أبرزت "الأهرام" بحث النادى الأهلى بطل مصر وإفريقيا عن برونزية مونديال كأس العالم للأندية خلال لقائه مساء اليوم فريق بالميراس البرازيلى بطل أمريكا الجنوبية، فى تمام الخامسة بعد عصر اليوم.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس، أن الدولة تنتهى حاليا من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتسكين أهاليها، بينما تبلغ مساحة البناء غير المخطط نحو 45 بالمائة من العمران مثل عزبة الهجانة. وقال إنه لن تتم إزالة المبانى فى المناطق غير المخططة ما دامت صالحة للسكن، ولكن الدولة ستتدخل لتحسين معيشة سكانها عبر فتح شوارع وتوفير بيئة مناسبة للسكن.

وأوضح أن التوسع فى بناء المدن الجديدة حاليا يستهدف توفير سكن آمن ومخطط فى مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى، مؤكدا أهمية المشروع الكبير الذى بدأته الحكومة حاليا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وإنشاء 500 ألف شقة بها، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بحصر الأراضى الصالحة لهذا المشروع، مضيفا أنه سيتم نقل بعض الموظفين بشكل تجريبى وتدريجى إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية فى النصف الثانى من 2021.

وأبرزت الصحيفة موافقة مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات، فى إطار مبادرة الرئيس السيسى لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى ويشمل ذلك اعتماد حافز للسيارات الملاكى بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى "كورونا" بقيمة 500 ألف دولار، ووافق المجلس أيضا على مشروع رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضى بشمال سيناء لإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى.

وتحت عنوان "د.هالة السعيد:20 مليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فى 375 قرية"، نوهت صحيفة الجمهورية لقيام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطن بشأن أى مشروعات أخرى مطلوبة وذات أولوية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجها لدى الدولة لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات وهو ما تحققه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطط الدولة.

وبشأن ملف حقوق الإنسان، نقلت صحيفة "الأخبار" تأكيد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دى بويك، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس برئاسة النائب طارق رضوان، أن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى هذا الملف ، وأنها لديها طريقة كاملة فى هذا الأمر، وأن مصر تقود المنطقة فى قضية الهجرة واللاجئين، وكل التقارير تشير إلى ذلك، مشددا على أن مصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات منها الحكومة والبرلمان بما تم إنجازه فى هذا الصدد.. كما أن لديها تشريعات المكافحة التهريب والإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إن المهاجرين يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمواطنين المصريين أنفسهم فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية نلحظه فى البرامج والمبادرات التى تدشنها الحكومات، المهاجرون يعتبرون مساوين للسكان الأصليين".. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على نقل خبرات الدولة المصرية إلى القارة الإفريقية، ويتم العمل على توفير مساعدة مباشرة لمساعدة المهاجرين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمشردين وأطفال الشوارع لمنحهم أموالا والقدرة على الوصول للخدمات الصحية والتركيز فى المجتمعات الكبيرة مثل الجيزة لمساعدة المحافظة أن تكون هناك تسهيلات للسكان، متابعا: "نعلم أن مصر تستقبل الكثير من المهاجرين ويتم استقبالهم بحفاوة".

وسلطت "الأخبار" الضوء أيضا على ترحيب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذى استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكدا أن الحوار حقق المطلوب الذى يمهد لإجراء الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية فى أجواء إيجابية.. وقدم أبو الغيط الشكر لمصر على رعايتها الحوار فى هذا التوقيت المهم، مشيرا إلى ان الانقسام طالما مثل خصما من الموقف الفلسطينى، وأن الوقت قد حان لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معا.

وأكد أبو الغيط أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى إلى بذل كل جهد ممكن لضمان انعقاد الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، ومشددا على أن إسرائيل، كدولة قائمة بالاحتلال، ملزمة بواقع القانون الدولى بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية فى عموم الأراضى المحتلة.

وتحت عنوان "تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين"، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن جائحة كورونا لن تعطل مسيرة الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة حيث تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية خلال عشر سنوات بدلا من 15 عاما، تنفيذا للتكليفات الرئاسية حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة.