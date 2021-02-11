جامعة الإسكندرية تفتح المجال أمام الباحثين فى مشروع الجينوم المصرى

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وأكد رئيس جامعة الإسكندرية ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الباحثين والاستفادة من كل الخبرات والموارد المعملية بالجامعة، للقيام بدور فعال وإيجابى فى هذا المشروع القومى الكبير، والذى تتم خطواته بشكل تكاملى باستخدام موارد مصرية تعود بالنفع على الشعب المصرى صحيا وعلميا وبحثيا.
وأوضحت الدكتورة هبة قاسم أستاذ الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومنسق الجامعة فى المشروع القومى للجينوم البشرى المصرى، أن رئيس الجامعة كان قد شكل لجنة برئاسته تضم نخبة من أساتذة الجامعة من ذوى الخبرات المختلفة فى جميع التخصصات لهذا الغرض.
وأضافت أن الفرق البحثية من كليات الجامعة المختلفة قامت على مدار اليومين الماضيين باستعراض أبحاثها أمام اللجنة، والتى تسعى إلى معرفة الطفرات التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، كما تساهم فى وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة فى مصر مثل أمراض السكر والضغط والقلب والاورام لمنع حدوثها، مما يساهم فى تحسين الصحة العامة للمصريين.
وأشارت إلى أن الجامعة تمتلك ثروه قومية من الخبرات والموارد البشرية والبنية التحتية التى تؤهلها ليكون لها دورا كبيرا وفعالا فى هذا المشروع القومى.
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