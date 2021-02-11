صور.. محافظ الفيوم يبحث تنظيم الإعلانات بالطرق العامة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا لبحث تنظيم الاعلانات بالطرق العامة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، وممثل من مديرية الأمن، والمراقب المالى بالديوان العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن وممثلى لجنة الإعلانات ومسئولى الدعاية والاعلان بمجالس المدن.





وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيان اليوم الخميس، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والإستفادة القصوى من هذا المورد الحيوى لتعظيم موارد المحافظة، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات.



وكشف محافظ الفيوم عن العمل من خلال اللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لايتعارض مع القانون، لافتا الى أن نسبة الـ 80 % من دخل الإعلانات التى كانت تأوَّل الى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى فى صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها فى دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، وينظر فى الأمر مرة اخرى بعد 3 أشهر.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التى تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومجالس المدن، موجها بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الاعلانات المخالفة وازالتها، للقضاء على إنتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضارى للشارع مرة أخرى.



وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تحرى الدقة فى محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئى والجمالى، لافتا إلى الإستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة.