وأوضحت عاصم، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هذا النظام خاص برصد أى مرض سواء "نيباه" أو غيره، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالات خاصة بفيروس "نيباه" بمصر، وأن الوزارة مستعدة تماما للتعامل مع أى أمراض قد يتم رصدها.
وتابعت قائلة "إن فيروس "نيباه" ظروفه مختلفة تماما عن "كوفيد 19"، ولايوجد وجه مقارنة فيما بينهما، كما أن فيروس نيباه ينتشر فى ظروف معينة".
وأضافة مستشار وزيرة الصحة لشؤن الأبحاث أن مصر لا يوجد بها غابات بها خفافيش ينتقل منها فيروس "نيباه" مثل باقى الدول الأخرى، مؤكدة أنه لا داع للقلق من تواجد فيروس "نيباه" بمصر حتى الآن.
وأشارت الدكتورة نهى عاصم، إلى أن منظمة الصحة العالمية تنادى بـ" One Helthe"، أى صحة واحدة للجميع، للإنسان والحيوان والنبات، موضحة إذا تم إهمال صحة الحيوان سيتم تعريض حياة الإنسان للخطر، وهذا ما رأيناه خلال الجائجة التى تعرض لها العالم من فيروس كورونا، فتلك الأمراض من الممكن أن تتحور مع الوقت وتنتقل من إنسان لإنسان.
وطالبت المواطنين بضرورة اتباع كل الإجراءات الإحترازية من تباعد اجتماعى، ارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات للحفاظ على صحتنا وإتباع كل تعليمات ووزارة الصحة التى تنشرها بصفة دائمة سواء عبر موقعها الرسمى أو من خلال المواقع الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة لـ«دوت الخليج»: لا داعى للقلق من «نيباه».. ظروف انتشاره مختلفة عن كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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