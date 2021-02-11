الصحة لـ«دوت الخليج»: لا داعى للقلق من «نيباه».. ظروف انتشاره مختلفة عن كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤن الإبحاث، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يوجد نظام بوزارة الصحة للقواعد الصحية الدولية وكذلك نظام ترصد قوى للأمراض المعدية، مشيرة إلى أن ذلك النظام يتم من خلاله رصد أى مرض والتعامل معه بإحترافية.





وأوضحت عاصم، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هذا النظام خاص برصد أى مرض سواء "نيباه" أو غيره، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالات خاصة بفيروس "نيباه" بمصر، وأن الوزارة مستعدة تماما للتعامل مع أى أمراض قد يتم رصدها.

وتابعت قائلة "إن فيروس "نيباه" ظروفه مختلفة تماما عن "كوفيد 19"، ولايوجد وجه مقارنة فيما بينهما، كما أن فيروس نيباه ينتشر فى ظروف معينة".

وأضافة مستشار وزيرة الصحة لشؤن الأبحاث أن مصر لا يوجد بها غابات بها خفافيش ينتقل منها فيروس "نيباه" مثل باقى الدول الأخرى، مؤكدة أنه لا داع للقلق من تواجد فيروس "نيباه" بمصر حتى الآن.

وأشارت الدكتورة نهى عاصم، إلى أن منظمة الصحة العالمية تنادى بـ" One Helthe"، أى صحة واحدة للجميع، للإنسان والحيوان والنبات، موضحة إذا تم إهمال صحة الحيوان سيتم تعريض حياة الإنسان للخطر، وهذا ما رأيناه خلال الجائجة التى تعرض لها العالم من فيروس كورونا، فتلك الأمراض من الممكن أن تتحور مع الوقت وتنتقل من إنسان لإنسان.

وطالبت المواطنين بضرورة اتباع كل الإجراءات الإحترازية من تباعد اجتماعى، ارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات للحفاظ على صحتنا وإتباع كل تعليمات ووزارة الصحة التى تنشرها بصفة دائمة سواء عبر موقعها الرسمى أو من خلال المواقع الإخبارية.