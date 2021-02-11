الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول طائرة بدون طيار هدية لصالح المساحة العسكرية

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم 11 فبراير بتاريخ 2021، قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى رقم 5 لسنة 2021، بخصوص قبول هدية من أحد وكلاء صينية لصالح القوات المسلحة.

ونص القرار على قبول هدية طائرة بدون طيار طراز cw_ 007 بمبلغ 450 ألف جنيه لصالح إدارة المساحة العسكرية.