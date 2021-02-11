صدور عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات».. وابرزها.. لا صحة لتأجيل الدراسة

صدر اليوم الخميس، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها: • #رئيس_الوزراء: نقل الموظفين بشكل تدريجي للعاصمة الإدارية خلال النصف الثاني من 2021 • صندوق النقد الدولى: برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز فرص نجاح مصر فى مواجهة كورونا • متحدث مجلس الوزراء: لا صحة لتأجيل الدراسة • الإمارات ضمن الدول الأعلى عالمياً فى التطعيم ضد كورونا آراء وتحليلات دولية • استراتيجية ألمانيا تجاه موسكو بعد رحيل ميركل • الاحتجاجات الطلابية التركية.. تهديد خطير لنظام أردوغان إنفوجرافيك • التعليم عن بعد في مصر.. وإجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في هذا المجال مؤشرات وتحليلات • مصر تتقدم مركزين فى مؤشر الشمول الرقمي الصادر في 2021 رؤى ومقالات • د. الدكتورة رغدة البهي تكتب: الشعبوية في 2021 عروض "كتب وتقارير" • مبادرة الشمول المالى للمنطقة العربية لمتابعة آخر المستجدات يرجى تسجيل الاشتراك عبر موقعنا: (www.idsc.gov.eg)

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