فلكياً.. السبت أول أيام شهر رجب من عام 1442 هجرياً

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الادارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم السبت القادم هو أول أيام شهر رجب من عام 1442 هجريا .

وأوضح جودة، أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا اليوم الخميس 29 من شهر جماد اخر لعام 1442 الموافق 11 فبراير فى تمام الساعة 7 والدقيقة السابعة بتوقيت مصر، و حيث أن الهلال سيولد بعد غروب شمس الرؤية بفترة تزيد عن ساعة فى جميع المدن المصرية، فيستحيل معه رؤية هلال شهر رجب يوم الرؤية 29 جماد اخر، ويكون يوم الجمعة الموافق 12 فبراير هم المتمم لشهر جماد الآخر، ويكون يوم السبت 13 فبراير هو أول شهر رجب من عام 1442 فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة، حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، و تقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤيه بعد نهايه الوقت المناسب للرؤية و التي تبني عليها دار الافتاء المصرية نتيجه اعلان رؤية هلال أول شهر جماد اخر .

واضاف أن هناك جهود مشتركه بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية، ومن ضمنها هلال شهر رجب من بينها الهيئة العامة للمساحة و دار الافتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكيه والازهر والاوقاف .