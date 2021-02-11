مواعيد مباريات اليوم.. أهمها مباراة الأهلي وبالميراس

تقام اليوم الخميس مباريات هامة في جميع دوريات العالم التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وإليكم ابرو المباريات.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

كأس العالم للاندية، تقام مباراة هامه تجمع بين النادي الأهلي وفريق بالميراس البيرازيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً علي ملعب المدينة التعليمية وأعلنت قنوات بي إن سبورت نقل المباراة علي الهواء مباشرة عبر القناة المفتوحة للشبكة .

بينما تقام مباراة بايرن ميونخ أمام فريق تايجرز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

مباريات الدوري المصري اليوم

تقام مباراة بين فريق غزل المحلة وفريق سيراميكا كيلوبترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

يدخل فريق مصر المقاصة مباراته اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يستضيف فريق الاتحاد السكندري مباراته اليوم أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.

مباريات كأس مصر اليوم

تقام مباراة بين وادي دجلة وفريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف من بطولة كأس مصر وينطلق مشوار الفريقين في البطولة من هذ الدور حيث تشارك كل فرق الدوري الممتاز من الدور الـ32 ، ويسعى كلا الفريقان للفوز والعبور للدور القادم، خصوصا وأن مسابقات الكأس تعتمد على مجهود الفريقان خلال 90 دقيقة فقط.

بينما تقام مباراة فريق إنبي أمام فريق أتحاد نبروه والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف من بطولة كأس مصر في الدور ال32 .

مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

تقام مباراة اليوم فريق أتليتك بيلباو وفريق ليفانتي والتي من المقرر إقاكتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.يدخل فريق وولفرهامبتون وفريق ساوثهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقام مباراة بارنسلي أمام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

