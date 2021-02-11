الأحد..البرلمان يعاود الانعقاد بنظر لائحة الشيوخ ونظر رفض بيان أسامة هيكل

يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل، لمناقشة تقارير عدد من اللجان وفي مقدمتها لائحة قانون مجلس الشيوخ.

ويناقش المجلس في الجلسة ٥ تقارير على النحو التالي:

1) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

2) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

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3) تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان السيد وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

4) تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

5) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ويستكمل المجلس في جلسة الإثنين المقبل المدرج على جدول الأعمال.

وفي جلسة يوم الثلاثاء يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويعاود المجلس الاستماع لبيانات الحكومة، بعرض بيان وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.