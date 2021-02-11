النائب عيد حماد: حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى المواطنين وستغير الريف المصرى

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتحسين أوضاع المواطنين وخاصة الفئات غير القادرة التى ظلت تعانى لأكثر من 30 عاما، ومن ثم جاءت القيادة السياسية لتخفيف المعاناة عن كاهل هذه الفئات، وذلك من خلال حزمة من المبادرات التي تهدف لتوفير حياة كريمة للبسطاء و الفئات غير القادرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح حماد، أن برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودى الدخل ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بمحدودى الدخل والفئات غير القادرة، المبادرة تهدف لإحداث نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، بالإضافة إلى أن هناك خطة ممنهجة للتخلص من الفساد المؤسسى بالمحليات وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يسهم فى تحسين المستوى المعيشي للفرد، وذلك إلى جانب المبادرات حتى تؤتى ثمارها على أرض الواقع.

تحسين معيشة المواطنين

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث شهد ملف الرعاية الاجتماعية اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية منذ السنوات الست السابقة، سواء فى ملف الدعم بمختلف أنواعه، والمعاشات، والمبادرات، وأن المستهدف من هذه المبادرة أن تقدم دعما لأكثر من 50 مليون مواطن ، مشددا أنها تستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.