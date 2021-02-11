النائب عمرو هندى: مصر تولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا وحريصة على توحيد الصف الفلسطيني

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي القضية الفلسطينية اهتمام خاص، وهناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على توحيد الصف الفلسطينى، واستئناف عملية السلام حفاظا على أمن وسلامة الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن مصر وضعت ملف القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها منذ زمن طويل، ولا مجال للمزايدة على دور الدولة المصرية فى هذه القضية على الإطلاق.

ملف المصالحة الفلسطينية

وأوضح هندى، أن مصر حققت نجاحاً كبيراً فى ملف المصالحة الفلسطينية، وتوحيد صفوف الشعب الفلسطينى، ‏معربا عن أمله بأن تتوج هذه الجهود وأن تستكمل خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام، وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة وان مصر تلعب دورا محوريا فى المنطقة وخصوصا فى دعم القضية الفلسطينية، ولديها تحركات دبلوماسية بالمحافل الدولية المختلفة لدعم القضية الفلسطينية.

استئناف عملية السلام

وأضاف هندى، أن الرئيس السيسى حريص على الخروج من الانقسام الفلسطيني الذي ظل لسنوات حائلا دون توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، متابعا:" نثق فى وطنية الفصائل الفلسطينية المختلفة وإدراكها لضرورات الإسراع فى نبذ الخلافات، والتوافق على قضايا جوهرية تتصل بترتيب الشأن الداخلى الفلسطينى مثل الانتخابات"، بالإضافة لتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطيني واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة، وبناء على أسس راسخة من وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي.