كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبالميراس اليوم

تنتظر عشاق ومحبي المارد الاحمر اليوم مباراته الهامة أمام العملاق البرازيلي – فريق بالميراس – في مواجهة مرتقبة لحصد برونزية كأس العالم للأندية المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

تقام مباراة الأهلي وبالميراس اليوم على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

حكم مباراة الأهلي وبالميراس

حكم الساحة: السنغالي ماجيتي نداي

المساعد الأول: السنغالي جيريل كامار

المساعد الثاني: السنغالي الحاج سامبا

الحكم الرابع:الجواتيمالي ماريو إسكوبار

حكم الفيديو: الكندي درو فيشر

مساعد حكم الفيديو: المغربي رضوان جيد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

تذاع المواجهة المرتقبة اليوم عبر مجموعة قنوات bein sports، واتي يمكنك استقبالها عبر التردد الأتي:

تردد قناة bein

التردد: 11054،12765

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الكأس المفتوحة

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلق مباراة الأهلي وبالميراس

تذاع المباراة بصوت كلا من أحمد الطيب، وعلي محمد علي، وسمير اليعقوبي

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

قائمة بالميراس

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.

يذكر أن الأهلي وصل لتلك المباراة بعد خروجه من نصف النهائي بخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، فيما خسر بالميراس من فريق تيجريز المكسيكي بنتيجة 1-0.