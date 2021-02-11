التشكيل المتوقع للأهلي أمام بالميراس بمونديال الأندية

يترقب عشاق الأهلي المواجهة الهامة والمصيرية مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يواجة بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في إطار بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وبعدما أعلن الإتحاد الدولي "فيفا" إيقاف ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة اليوم بسبب خرقهم لقواعد الفقاعة الطبية المنصوص عليها من جانب الفيفا، وبدأت الحيرة تسيطر علي معسكر الفريق وعشاق المارد الأحمر أيضا، بسبب الوجوة الجديدة الذين سوف يشاركوا في المباراة الهامة والمصيرية من أجل التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.

استقر المدرب الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني" علي التشكيل الأقرب لمواجة الأهلي وبالميراس، وتعامل مع الغيابات جيدا لمنع وجود أي مبررات في حال عدم تقديم مباراة جيدة وعدم تحقيق الميدالية البرونزية، ومن خلال التدريب الأخير للفريق بالدوحة فقد اعتمد موسيماني بعد مشاورة باقي أعضاء الجهاز الفني بإختيار التشكيل الكامل من أجل تحقيق الإنتصار والفوز بالمركز الثالث.

الأهلي تعرض لأول ضربة ساحقة وهي بعد إعلان غياب علي معلول عن مواجهة بالميراس وذلك بعد إصابتة في المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ، وسيتم الإعتماد علي أيمن أشرف لقيادة هذه الجبهة، فيما سيدخل ياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع بجوار بدر بانون.

ثاني الغيابات هي حسين الشحات، والأقرب لتعويض هذا الغياب هو الدبابة المالية أليو ديانج أو الإعتماد علي الشاب أكرم توفيق.

أما محمود عبد المنعم "كهربا" الموقوف إجباريا عن لقاء اليوم، فسيلعب مكانة والتر بواليا في مركز المهاجم الصريح.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي خلال لقاء بالميراس مساء اليوم:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج "أكرم توفيق".

خط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر.

وكان الأهلي فاز في المباراة الإفتتاحية للبطولة علي الدحيل القطري المستضيف، بهدف عن طريق جناح الأهلي حسين الشحات، أما المباراة الثانية كانت أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ، وفاز البافاري بهدفين نظيفين عن طريق روبر ليفاندوفسكي.

وتختتم البطولة مساء اليوم بمواجهة مرتقبة بين تيجرس أونال بطل المكسيك وبطل أمريكا الشمالية، أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، وصاحب الحظ الوفير للفوز بهذه البطولة.