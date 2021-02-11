5 عقبات في طريق الأهلي أمام بالميراس البرازيلي

تنتظر الجماهير المصرية والإفريقية بل والعربية أيضا، مباراة اليوم بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، ممثل قارة أمريكا الجنوبية بالبطولة، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الِأندية قطر2020.

وتقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة، علي ملعب المدينة التعليمية، بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار نهاية منافسات كأس العالم للأندية الذي بدء في الثالث من فبراير الماضي.

لن تكون المباراة سهلة أمام النادي الأهلي نظرا لقوة الفريق المنافس علي الرغم من عدم ظهوره بشكل جيد في المباراة الأولى أمام تيجريس بطل المكسيك والتي تغلب فيها الأخير علي بطل البرازيل وتأهل لملاقاة العملاق البافاري في نهائي مونديال الأندية، ومن هذا يستعرض دوت الخليج اهم العقبات التي تواجه المارد الأحمر في مباراة اليوم:

صحوة الفريق المنافس

ظهر بالميراس البرازيلي في المباراة الماضية له أمام تيجريس بطل المكسيك بشكل متواضع خلال الشوط الأول، ثم تحسن قليلا في الشوط الثاني لكنه خسر المباراة، الأمر الذي جعل من مباراة اليوم أمام الأهلي بمثابة رد إعتبار للجماهير البرازيلية من خلال الفوز علي بطل إفريقيا والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

تعويض الغيابات

يسعى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تعويض الغيابات الكبيرة عن الفريق الأحمر والمتمثله في محمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف، وعلي معلول للإصابة في مباراة بايرن ميونخ الماضية، ومن المقرر أن يلجأ مدرب الأهلي لطرق فنية جديدة للتغلب الغيابات في تشكيل الأهلي.

تحقيق الإنجاز التاريخي

يقع علي عاتق لاعبي الأهلي، تحقيق الإنجاز المسبوق للجيل الذهبي في عام 2006، وهو تحقيق برونزية العالم للأندية، وهو الأمر الذي يحلم به جمهور الأهلي في الوصول لمنصات التتويج العالمية من جديد.

معادلة رقم مونتيري البرازيلي

يأمل الأهلي وجماهير في تحقيق برونزية العالم للأندية، والحصول علي المركز الثالث للبطولة، ومعادلة رقم مونتيري البرازيلي، الذي لم يسبق لفريق أخر الحصول علي ثالث الأندية سوى النادي البرازيلي.

الضغط الجماهيري

لا يمل ولا يكل جمهور الأهلي من تحقيق الإنجازات البطولات خلال تاريخ الفريق الأحمر، ومن خلال مباراة اليوم يقع علي عاتق لاعبي الأهلي تحقيق حلم جماهير النادي، التي زحفت خلف الفريق بالالاف خلال رحلة النادي في قطر.