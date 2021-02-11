قرار جمهورى بالموافقة على قرض لتحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف "كتشنر" - برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين مصر والبنك الأوروربى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.





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