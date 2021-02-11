يحمى القضاء الشامخ.. نادى القضاة يصدر بيانا بمناسبة مرور 82 عاما على إنشائه

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان أن نادى القضاة هو بيت القضاة وقبلتهم وملاذهم فى كل أمورهم يقف مدافعا عن مصالحهم بكل وقار والتزام مستمسكا بقيم قضائية تليدة رسخها شيوخنا الأجلاء.

وتابع البيان: "لقد نشأ النادى فى يوم الجمعة الموافق 10 فبراير عام 1939 حينما تمت الدعوة لجمعية عمومية تأسيسية فى محكمة استئناف القاهرة توافق خلالها حضرات القضاة الأجلاء المجتمعين على إنشاء نادى للقضاة يكون دوره القيام على شئونهم الخاصة وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم وتم اعتماد لائحة النظام الأساسى لأول مجلس إدارة للنادى برئاسة المستشار محمود فهمى يوسف باشا رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك".

وأضاف البيان: "منذ نشأته كان نادى القضاة، وكانت مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق نموذجا فريدا للموضوعية والنزاهة والحيادية، فصار حصنا حصينا يحمى القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف، وتوالت على رئاسة النادى وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرف من نور العديد من المواقف الخالدة دفاعا عن استقلال القضاء الذى يعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، واليوم وبمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء هذا الصرح الشامخ يحق لقضاة مصر أن يفخروا بناديهم وبتاريخه العريق وحاضره المشرف، وإذ تتزامن تلك المناسبة الكريمة مع موعد احتفال الدولة السنوى بعيد القضاء، ومع إعادة افتتاح مبنى النادى عقب تطويره كليا ليكون كسابق عهده قصرا منيفا لسدنة العدالة يليق بجلال قدرهم وعظيم شأنهم وسمو رسالتهم".

وقال المستشار رضا محمود السيد فى بيانه: "يطيب لمجلس إدارة نادى قضاة مصر أن يتوجه بخالص التقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسى وبصادق تمنياتنا له بمزيد من التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصرنا الغالية، وللشعب المصرى العظيم على استمراره على عهده بثقته الكاملة فى قضاء مصر وقضاتها الشرفاء فى نشر العدل فى ربوع الوطن داعين الله بأن يحفظهم من كل سوء وأن ييسر لهم سبل الحياة الكريمة، ولقضاة مصر الأجلاء بأن يوفقهم الله فى تلكم الرسالة السامية بإقامة العدل بين الناس فى ربوع وطننا الغالى مصر ليظلوا صِمَام أمن وأمان للوطن وأن يحفظ عليهم استقلالهم وهيبتهم وكرامتهم".

واختتم البيان قائلا: "حفظ الله مصر وشعبها وقضائها من كل سوء ووقاهم شر البلاء والفتن".