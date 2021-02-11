جامعة حلوان تبحث مع بنك ناصر ووزارة التضامن سبل مشاركتها بالتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة حلوان فى اجتماع بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعى، لبحث سبل التعاون بينهم، وكان ممثلا عن جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وممثلا عن بنك ناصر الاجتماعى اللواء محمد حمدان العشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى محمد موسى.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى للمساهمة فى تنمية المجتمع إذ تحرص على إطلاق القوافل الاجتماعية والبيئية لتلبية احتياجات المجتمع، كما تنظم الجامعة العديد من المبادرات الصحية والقوافل الطبية لتقديم أعمال خدمية تؤدى إلى خدمة المجتمع المحيط.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تساهم فى مشروع تطوير العشوائيات من خلال تطوير المناطق المحيطة بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قادرة بكلياتها التطبيقية وتنوع تخصصاتها على القيام بدور فعال فى التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور حسام رفاعى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجامعة فى مشروعات المرأة المعيلة وريادة الأعمال للشباب وذوى الهمم من الفئات العمرية المختلفة، وتنمية المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وكذلك دور الجامعة فى نشر ثقافة البنك وأهميته للمواطنين فى مناحى كثيرة،

وتم التأكيد فى الاجتماع على التعاون المشترك بين الجامعة وبنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعى لخدمة العديد من القضايا الهامة فى المجتمع والاستفادة من الخبرات التنموية لبنك ناصر، وأيضا الاستفادة من التخصصات العلمية المختلفة لكليات جامعة حلوان .

وأفادت الدكتورة سناء حجازى أن الاجتماع تناول أيضا التعريف بدور بنك ناصر الاجتماعى فى التنمية بجوانبها المختلفة والتى تخدم الفئات العمرية المختلفة فى المجتمع، وأهمية التعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم كافة جوانب التنمية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لمتابعة سبل التنمية المشتركة بين جميع الأطراف.