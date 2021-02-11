التعليم العالى: تقدم جديد لمصر فى النشر العلمى

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير استمرار تقدم مصر فى مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم إذ تقدمت إلى المركز 26 بدلا من المركز 27 فى يناير الماضى.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن إجمالى عدد البحوث العلمية المنشورة بلغ 32 ألف و9 أبحاث خلال عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الاستشهادات بالبحوث التى تنشرها مصر، بلغ ما يعادل 5.5 استشهادا لكل بحث، بإجمالى 534 ألف و248 استشهادا منذ 2017 وحتى الآن، وهو الأمر الذى يعكس جودة الأبحاث المنشورة والتى تدفع مصر إلى التقدم فى مجال البحث العلمى.
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