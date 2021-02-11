الجامعة اليابانية: امتحانات الترم الأول 20 فبراير وسط إجراءات احترازية

جدة - نرمين السيد -

وأوضح ندا، في بيان له اليوم، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل قاعات الامتحانات الى النصف.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية حفاظاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف ندا، أنه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءاً من يوم 18 فبراير الجاري بالمدن الجامعية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما تم الانتهاء من أعمال التعقيم لغرف الإقامة والطرق ومبنى الأنشطة وصالات الطعام وأماكن المذاكرة

وأكد ندا، على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

وأوضح ندا أن الغرفة الواحدة تضم طالب واحد فقط، مؤكداً أنه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.