إنفوجراف.. إجراءات البنك المركزى للحد من تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز، فى بيان له، بأن البنك المركزى خفض أسعار العائد أكثر من مرة لتحفيز الاقتصاد على النمو، لكلٍ من الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليوم الوحد، وثبت سعر العائد لهم عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالى، وكذلك خفض العائد على سعر الائتمان والخصم لنحو 8.75%.

وأوضح أنه أجل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون تطبيق غرامات إضافية على التأخر فى السداد مع إعادة هيكلة مديونيات العملاء.

وفى إطار جهود البنك المركزى للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل الدفع الالكترونى، فقد ألغى الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى، كما أطلق مبادرة "السداد الإلكترونى" لنشر 100 ألف نقطة بيع إليكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع فى المحافظات التى لا توجد بها أعداد كافية، وأيضًا مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلى كمرحلة أولى ليصبح الإجمالى نحو 20 ألف ماكينة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه أطلق عدة مبادرات لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة؛ مثل: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه وعائد 8% لمدة أقصاها 20 سنة، وإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 8%، يُحسب على أساس متناقص، لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى والشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع، وغيرها من المبادرات الموجهة لقطاع السياحة والعملاء غير المنتظمين وقطاع المقاولات بعائد 8% فقط بدلًا من 10% ويُحسب على أساس متناقص.