الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع الصرف الصحى بمحافظة القليوبية...

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على اعتبار مشروع الصرف الصحى بمحافظة القليوبية من أعمال النفع العام. كما تضمنت القرارات، الموافقة على اعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من أعمال المنفعة العامة

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