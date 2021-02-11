سامح شكري يعقد لقاءاً مع وزير الخارجية القبرصي خلال زيارته لأثينا

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١١ فبراير الجاري، اجتماعاً مع وزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، بهدف تناول التطورات الخاصة بعلاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن "شكري" و"خريستودوليدس" أكدا على تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلديّن لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمُستجدات الإقليمية. كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر ٢٠٢٠، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي والاتفاق على دخوله حيز النفاذ اعتباراً من مارس ٢٠٢١، كما ثمّن الوزير شكري المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.