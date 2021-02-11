سامح شكري يلتقي نظيره القبرصي في أثينا

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري، صباح اليوم الخميس، لقاءً مع نظيره القبرصي ⁧‫نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته لأثينا‬⁩ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تشارك مصر اليوم في الاجتماعات التي دعت لها اليونان وتضم دول اخري عربية وأوروبية.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وكذا عدد من الملفات الإقليمية التي تهم الجانبين في إطار الإعداد لاجتماع يستضيفه وزير خارجية اليونان غدًا بمشاركة الوزير شكري ووزراء عدد من الدول العربية والأوروبية. وقد صرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يتسق مع ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية للسيد رئيس الجمهورية إلى اليونان في نوفمبر ٢٠٢٠. كما ناقشا دعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلديّن وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتهما. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا تطوير التعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة. ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لتصديق اليونان على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس ٢٠٢١. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"ديندياس" أبديا تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر على مختلف المستويات لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في منطقة شرق المتوسط، وتشاورا بشأن نتائج الاجتماع الذي يعقد غدًا في أثينا بحضور عدد من الدول الأوروبية والعربية، كما عبر الوزير شكري عن تقديره لتعاون اليونان والوزير "ديندياس" في تعزيز العلاقات الأوروبية مع مصر وتأكيده المُستمر على أهمية الثقل السياسي لمصر. واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.

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