ووضح أن هناك جهود مشتركه بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية، ومن ضمنها هلال شهر رجب من بينها الهيئة العامة للمساحة و دار الافتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكيه والازهر والاوقاف .
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وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة لأول مرة فى عام 2021 تم اضافة موقع جديد بالفيوم يضاف الى اللجان الستة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصه باستطلاع رؤيه شهر رجب باستخدام أحدث أجهزة الرصد، ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتي تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة المساحة تعلن يوم السبت المقبل أول أيام شهر رجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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