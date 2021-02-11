السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية

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محمد سياف - ابو ظبي - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار دعم بلاده ومساعدتها لليبيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، خلال اتصال هاتفي، إن السيسي هنأ محمد يونس المنفي على توليه منصبه الجديد كرئيس لمجلس الرئاسة الليبي الجديد. كما تمنى له التوفيق في دوره الجديد.

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى أن يكون تشكيل المجلس الرئاسي الجديد بداية لعهد جديد يمكن فيه لجميع المؤسسات الليبية التعاون والعمل معا. وشدد على ضرورة تعزيز مصالح الدولة الليبية وإنهاء الانقسامات التي زادت من معاناة المواطنين الليبيين.

وأكد البنافي اهتمام ليبيا بتعزيز العلاقات مع مصر وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد بالدعم المخلص والفعال الذي قدمته مصر لحل الأزمة الليبية على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال المنفي إن مبادئ إعلان القاهرة الذي تمت صياغته في يونيو 2020 ساعد في بناء الجسور وإنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات والتنسيق المكثف بهدف تعزيز الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.

وفي اتصال هاتفي آخر مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، أكد السيسي استعداد مصر لدعم الشعب الليبي في استعادة الاستقرار في البلاد.

وعبر الدبيبة عن تطلع بلاده إلى توطيد العلاقات التاريخية المصرية الليبية وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعرب عن تقديره لدور مصر الريادي وجهودها الحثيثة والمخلصة لدعم ليبيا في مرحلتها الانتقالية.

وتنظم مصر حاليا اجتماعا لمدة ثلاثة أيام لمناقشة الترتيبات الخاصة بإجراء استفتاء على الدستور الليبي، قبل الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وسيعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. مشاركة الأمم المتحدة. وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

في وقت سابق من هذا الشهر، اختار المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) في جنيف الأعضاء الموحدين حديثًا في السلطة التنفيذية بالإنابة الليبية الذين سيبقون في السلطة حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

انتخبت الجبهة الديمقراطية الليبية مجلسًا رئاسيًا جديدًا من ثلاثة أعضاء برئاسة السفير الليبي في أثينا محمد يونس عن شرق ليبيا ونائبين. هذا هو عبد الله اللافي نائب من مدينة الزاوية إلى الغرب، وعضو سابق في المجلس الحالي موسى الكوني من الجنوب. في غضون ذلك، تم تعيين الدبيبة، وهو رجل أعمال بارز من مصراتة، رئيسًا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وستتسلم السلطة رسمياً السلطة بعد حصولها على ثقة البرلمان الليبي في غضون 21 يوماً من تشكيل الحكومة. إذا لم يصادق البرلمان على الحكومة الجديدة ، فستعود العملية إلى LPDF للتصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.