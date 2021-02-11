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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن على أرقام خدمة عملاء بنك مصر والخدمات التي تقدمها 2021، حيث يعد من أكثر الخدمات التي تنال بحثًا من قبل عملاء بنك مصر، وهي الأرقام الخاصة بخدمة عملاء بنك مصر، والتي من شأنها تقوم بتيسير وتسهيل إجراء العمليات البنكية، وأيضًا يستطيع العميل من خلال خدمة العملاء الاستفسار عن أي خدمه بنكيه ومالية يقدمها البنك، وأيضًا يستطيع تقديم الشكاوى ومتابعتها، وأيضًا معرفة أحدث العروض والقروض الجديدة الخاصة ببنك مصر.

رقم خدمة عملاء بنك مصر 2021

حيث يعمل على ذلك باقة من أفضل الموظفين في البنك، ويقع اختصاصهم علي استقبال الشكاوى الخاصة بالعملاء، وكذلك الرد على كافة الأسئلة التي تشغل العملاء والخدمات التي يقدمها البنك، حيث بات بنك مصر من أقوى وأفضل المؤسسات المصرفية في مصر، ويحرص دائما علي إرضاء كافة العملاء وتقديم أفضل الخدمات.

وعلي ذلك يستطيع جميع عملاء بنك مصر تقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 1988 الخاص بخدمة عملاء بنك مصر 2021، ويعمل هذا الخط الساخن 24 ساعة للتواصل والرد على جميع الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالعملاء، وكذلك يستطيع العملاء من خارج مصر التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر من خلال الاتصال على 002021988.

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وكذلك يستطيع العميل أن يتواصل مع البنك بطريقه أخرى وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك مصر، ويمكن من خلاله الاستفسار وتقديم الشكاوى والاستعلام عن حسابي.

أهم الخدمات المقدمة من خدمة عملاء بنك مصر2021

حيث يستطيع العملاء الاستعلام عن الخدمات وكذلك المنتجات المقدمة من البنك، ومعرفة أحدث العروض والقروض من خلال أرقام خدمة العملاء سواء داخل مصر من الخارج.

ويستطيع العميل من خلال خدمة العملاء معرفة الرصيد الخاص به والاستعلام، وأيضًا الاستعلام عن كافة الخدمات التي تقدم لكبار عملاء بنك مصر، كما يمكن للعميل من خلال خدمة العملاء معرفة كافة المعلومات عن الحوالات سواء كانت الحوالات الاسمية، أو الحوالات المرسلة علي الحساب الخاص به.

كما يمكن من خلال خدمة العملاء معرفة مواعيد عمل وأماكن الفروع بالتحديد، وأقرب فرع للعميل، وكذلك تتلقى خدمة العملاء المقترحات المقدمة من العميل ورفعها إلى المسؤول المختص ونظر ما يمكن تطبيقه.

وأخيرا يمكنكم من خلال خدمة العملاء الخاصة ببنك مصر، تقديم الشكاوى والاستفسارات، وأيضا تنشيط كافة أنواع البطاقات، وتغيير الرقم السري الخاص بالبطاقة، وكذلك إضافة بيانات وتعديل بيانات العميل، وأيضا تفعيل الخدمات الصوتية، وكذلك إيقاف البطاقة الائتمانية وذلك في حاله ضياعها أو سرقتها.

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