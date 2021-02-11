انت الان تتابع تفاصيل خبر إثيوبيا: ملء سد النهضة من جانب واحد سيبدأ في يوليو كما هو مخطط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - “تصر إثيوبيا على أن ملء سد النيل المثير للجدل مستمر كما هو مخطط، بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع دول المصب أم لا”. صرح بذلك وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، خلال جلسة إحاطة للسفير والدبلوماسيين الأفريقيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. خلال الإحاطة ، قدم بيكيلي تحديثًا للمفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD).

وأضاف أن “بناء السد يسير وفق الخطة ويستحيل الهروب من ملء السد في تموز”.

يتجاهل بيان بيكيلي الإشارة إلى اتفاق تم التوصل إليه قبل عملية الملء بين إثيوبيا والأطراف المعنية أيضًا في القضية، وهي السودان ومصر.

سد النهضة

وأشاد الوزير بدور جنوب إفريقيا في المفاوضات خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي التي استمرت عامًا واحدًا، وأثنى على البلاد “لمحاولتها الحثيثة لسد الفجوات بين الأطراف المتفاوضة”.

وأكد أن بلاده “ملتزمة بتقديم حل قابل للتطبيق للقضية، والالتزام بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول للحوض الهيدروغرافي، دون إلحاق أضرار جسيمة بدول المصب”.

بدأ ملء خزان السد الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً في يوليو 2020. في ذلك الوقت، أدعت أديس أبابا أن ملء سد النيل كان عرضيًا بسبب الأمطار الغزيرة التي تميل إلى الحدوث في هذا الوقت من كل عام.

تخشى كل من مصر والسودان من عواقب ملء وتشغيل السد الضخم، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، حيث يمكن أن يقلل من إمدادات المياه الحيوية.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، شاركت مصر وإثيوبيا والسودان في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي. وكان الهدف الرئيسي للمفاوضات التي دامت عقدًا من الزمن هو إبرام معاهدة تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.