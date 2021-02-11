متعب يوجه رسالة خاصة للأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي

أكد عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة المارد الأحمر في قمة الصعوبة وليس من السهل تخطي عقبة فريق بالميراس البيرازيلي.

وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أن من المهم فوز النادي الأهلي اليوم، والحصول علي البرونزية في كأس العالم، حيث سيواجة فريق صعب يمتلك مهارات هائلة.

وتابع حديثة قائلاً: "من يعتقد أن المباراة سهلة فهذا غير صحيح، لقد واجهنا المدارس البيرازيلية ممثلة فى فريق إنترناسيونال البرازيلى وخسرنا وقتها، ولكن أستطعنا الفوز بالميدلية البرونزية كأفضل ثالث نادي في العالم، حينها كنا نمتلك نجوم كبار".

إستكمل حديثة: "أن مباراة الأهلي أمام البايرن ميونخ مازالت تشعل أفكار جماهير القلعة الحمراء، وحيث سيخوض الأهلي المباراة بنجوم ناقصة مثل علي معلول وحسين الشحات كهربا.

وأختم حديثة:" محمد شريف لازم ياخد فرصته ويلعب اليوم ، بينما طاهر خاض مبارتان ومن الممكن أن يجلس علي مقاعد البدلاء".

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لمباراته اليوم أمام فريق بالميراس والتي من المقرر إقامتها في امام الساعة الخامسة مساءً، بينما يعلق علي مباراة اليوم المعلق أحمد الطيب، وتقام المباراة علي ملعب المدينة التعليمية.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج "أكرم توفيق".

خط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر.

وقد فاز فريق بايرن ميونخ علي الأهلي في لأخر مواجهاته والتي أنتهت بهدفين دون رد، فاز المارد الأحمر في أولي مبارياته والتي كانت أمام فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة والتي أنتهت بهدف دون رد.

وأعلنت شبكة قنوات الكأس بث مباراة اليوم علي التردد المفتوح عبر الأقمار الصناعية، ويغيب عن مواجهة اليوم علي معلول لاعب وذلك بسبب إصابتة أثناء خوضه لمباراة الأهلي والبايرن حيث يغيب عن الفريق 15 يوماً، بالإضافة لحسين الشحات ومحمود كهربا وذلك بسبب تجاوز الفقاعة الطبية والإجراءات الإحترازية، ويسعي المارد الأحمر اليوم تحقيق الفوز لتعويض نتائج مباراته السابقة السيئه.