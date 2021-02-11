أسعار الذهب اليوم الخميس 11-2-2021، استقرت في الأسواق مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك على خلفية استقرار السعر العالمى للمعدن النفيس عند 1837 دولار، وهو ما تسبب فى ثبات سعر الذهب فى سوق الصاغة بمصر.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يهتم العديد من المواطنين بمطالعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، وخاصة المستثمرين.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر الذهب في مصر ليتوقف عيار 24 عند 916.5 جنيه للجرام، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 802 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 687.5 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6416 جنيها، أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية. شهدت أسعار المعدن النفيس حالة من التذبذب خلال الفترة القليلة الماضية، لتتأرجح الأسعار بين الهبوط والارتفاع، وسجل المعدن النفيس حركة مستمرة طوال التعاملات أول أمس بين الارتفاع والتراجع، لكن المعدن الأصفر أخذ طريقا للتراجع مستقرًا عند 1837 دولار.

الذهب في مصر

اتخذ الذهب في مسار الارتفاع منذ بداية العام الماضي والتي باتت مستمرة في طريقها، الأمر الذي كان سببًا في نفور العديد من شراء الذهب الذي ارتفاع بصورة غير مسبوقة.