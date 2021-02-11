أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-2-2021 في المجمعات الإستهلاكية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-2-2021، وخاصة ربة المنزل قبل توجهها إلى الأسواق لإقتناء كل ما تحتاجه، إلا أنها قد تلجأ إلى الذهاب إلى أقرب فرع تابع للمجمعات الاستهلاكية بسبب أسعار الخضروات والفاكهة بداخلها.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث يقدم قائمة تشمل أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة.





أسعار الخضروات اليوم

استقر سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.