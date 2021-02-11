أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-2-2021 في المجمعات الإستهلاكية

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-2-2021، وخاصة ربة المنزل قبل توجهها إلى الأسواق لإقتناء كل ما تحتاجه، إلا أنها قد تلجأ إلى الذهاب إلى أقرب فرع تابع للمجمعات الاستهلاكية بسبب أسعار الخضروات والفاكهة بداخلها.
دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث يقدم قائمة تشمل أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة.
أسعار الخضروات اليوم
استقر سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.
بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.
أسعار كيلو الخيار والكوسة
سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
استقر سعر التفاح السكري إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا.
فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.
الجدير بالذكر، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على تقديم أسعار الخضروات والفاكهة بجاني السلع الغذائية الأساسية بسعر يتناسب مع المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية المذبذبة التي نحياها.
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