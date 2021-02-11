القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس والمعلق

يخوض الأهلي مباراة هامة أمام بالميراس البرازيلي، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع، من أجل تحقيق برونزية كأس العالم للأندية، وتحقيق إنجاز الجيل الذهبي للقلعة الحمراء في عام 2006.

موعد مباراة الأهلي اليوم أمام بالميراس البرازيلي

ومن المقرر أن مباراة الأهلي وبالميراس في تمام الخامسة من مساء اليوم، علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس العالم للأندية، والتي تنتهي أحداثها بمباراة البايرن وتيجريس بطل أمريكا الشمالية في نهائي مونديال الأندية في تمام الثامنة.

وتستعرض دوت الخليج ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

تردد قناة الكأس المفتوحة

1- قناة الكأس المفتوحة

وأعلنت شبكة قنوات الكأس نقل المباراة علي التردد المفتوح للقناة عبر الأقمار الصناعية:

النايل سات

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

العرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد بين سبورت المفتوحة

2- تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات

وأكدت bein sport نقل المباراة عبر مجموعة قنواتها علي الأقمار الصناعية، كما أكدت بث المباراة عبر التردد المفتوح ويمكنك إستقبال القناة عبر التردد:

التردد: 11054،12765

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

3- وتبث قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت، وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" القطرية والناقلة لأحداث البطولة منذ بدايتها.

4- وأكدت قناة مكسبي العربية نقل اللقاء بين الأهلي وبالميراس في تمام الخامسة مساء الغد عبر التردد:

تردد القناة : 11411

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3.

5- وأعلنت قناة BR24 البرازيلية نقل أحداث مباراة الأهلي أمام بالميراس، ويمكنك إستقبالها عبر القمر الصناعي OITL SAT علي التردد 13968 أفقي.

6- وكشفت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس عبر القمر الصناعي إنتل سات.

7- وأعلنت DAZN 1 Bar Deutsch القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة بين الأهلي وبالميراس بالإضافة لمباراة البايرن و تيجريس المكسيكي عبر ترددها 11171 أفقي، على قمر استرا.

8- وكشفت RTS 2 Serbia الصربية نقل أحداث المباراة بين الأهلي وبالميراس عبر القمر الصناعي Eutelsat W2، وبتردد 11554 افقي.

9- وأعلنت قناة C More Sport 2 HD fin، بث أحداث المباراة علي القمر الصناعي Intelsat 10-02 عبر التردد 11247.

10 – وأعلنت TVP Sport HD، عبر الموقع الرسمي للقناة بث المباراة عبر القمر الصناعي Hot Bird 1-، وبتردد 10834 أفقي.