نيفين حمدى: نمثل صوت الناس تحت القبة.. والدولة تولى اهتمام بالمرأة والشباب "فيديو"

أشادت النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب، بأداء النواب خلال المناقشات التى تمت فى الجلسات العامة، بحضور رئيس الوزراء والوزراء، فى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجلس على الحكومة، وذلك لعرض بياناتها والاستماع لمدى تنفيذ برنامجها الحكومى فى الفترة الماضية.

نيفين حمدى: نمثل صوت الناس

وأكدت النائبة نيفين حمدى، أنها والنواب صوت الشارع فى البرلمان، حيث نراقب ونناقش ونسأل، ونقدم حلول، مشيرة إلى تعاون الحكومة فى سماع الأسئلة والرد عليها، والأخذ بالمقترحات والحلول المقدمة من قبل النواب.

ولفتت النائبة نيفين حمدى، فى تصريح خاص لــ "دوت الخليج"، إلى اهتمام الدولة بالمرأة والشباب من خلال تمكينهم فى العمل السياسى والحياة النيابية والإستفادة من قدراتهم وإمكانتهم من خلال إشراكهم فى الحياة السياسية وتقلدهم المناصب القيادية.

مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، استقبل خلال الأيام الماضية عددًا من الوزراء لعرض موقف الوزرات بشأن برنامج الحكومة، وذلك تفعيلًا للدور الرقابى، حيث حضر وزراء الخارجية والتموين والنقل والقوى العاملة، والهجرة والآثار والأوقاف، وغيرهم من الوزراء.