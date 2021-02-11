فيديو..النائب سليمان وهدان: الوفد سيقدم للبرلمان مشروع قانون لتقسيم مصر لـ38محافظة علي الأقل قريبا

تحدث النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرا إلي أننا أمام حكومة تنفذ برامج وليس جزر منعزلة كما كان يتم في الماضي، مؤكدا علي أنه يري أن وزراء النقل والكهرباء والإسكان والرزاعة والخارجية والتخطيط، نجحوا في تحقيق أجزاء كبيرة من برامجهم.

النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدًا علي أنه يري أيضا أن وزير الصحة هالة زايد برعاية القيادة السياسية نجحت فى تحقيق برنامج التأمين الصحي الشامل وبدء بالفعل تنفيذه بعدد من المحافظات ومنها بورسعيد، مشيرا إلي أنه هذا المشروع هو المشروع الإنسان والحضاري للرئيس السيسي، وهو في الأساس ليس بجديد ولكن القيادة السياسية الحالية هي التى استطاعت أن تخره للنور، مشيرا إلي أنه بعيدا عن هذا المشروع إلا أن ملف الصحة به إشكاليات كبيرة تحتاج لنظرة من الحكومة، وخاصة علي مستوي البنية التحتية.

وعن الأجندة التشريعية لحزب الوفد قال سليمان وهدان:" لدينا مشروع قانون قريب سيتم تقديمه من شأنه أن يقسم محافظات مصر لـ38 محافظة "، مشيرا إلي أن هذا التقسيم يخدم جهود التنمية التى تتم في مصر ويقلل حجم المحافظات، ويتيح الفرصة لعمل جهاز إداري قوي، وأيضا مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، والغارمات والعقوبات البدلية .

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