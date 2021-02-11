"القاضية ممكن" سمة مشتركة بين الأهلي وبالميراس.. هل نراها اليوم؟

بعد إعتماد طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية 2021، بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، بدأت المقارنات بين لاعبي الفريقين من جانب المحللين والمشجعين، للكشف عن نقاط القوة والضعف داخل كل فريق، وبرغم عدم ظهور بطل أمريكا الجنوبية بالمستوي المطلوب له في البطولة والخروج من الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك، إلا أن الحذر مطلوب من سرعات ومهارات لاعبي بالميراس الباحثين عن تعويض إخفاق المباراة الماضية والفوز بالميدالية البرونزية أمام المارد الأحمر.

هناك تشابهات كثيرة بين الأهلي وبالميراس، ولكن تأتي أيضا مفارقة حدثت خلال النهائي القاري لكل فريق في قارتة، ف"القاضية ممكن" هو القاسم المشترك بين الفريقين قبل لقاء اليوم، والعجيب في الأمر أن هدف القاضية لكل فريق جاء عن اللاعب رقم 19.

مجدي الصياد:-

محمد مجدي "أفشة" صاحب هدف الفوز للأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك خلال نهائي القرن، وأشتهر اللاعب بعد ذلك بالقاضية ممكن بعد تعليق عصام الشوالي مذيع المباراة علي الهدف القاتل.

برينو لوبيس:-

برينو لوبيس لاعب بالميراس البرازيلي وصاحب هدف الفوز بالبطولة القارية علي حساب سانتوس البرازيلي في المباراة النهائية، وجاء الهدف عن طريق رأسية متقنة قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، والغريب أن اللاعب "لوبيس" يحمل الرقم 19.

التشابة بين هدف أفشة ولوبيس كالآتي:-

كل لاعب يحمل القميص رقم 19.

طريقة إحتفال كل لاعب بالهدف واحدة وهي "خلع القميص بصعوبة بعد إحراز الهدف.

كل هدف جاء في الوقت القاتل.

نهائي البطولة في كل قارة جاء بين فريقين من بلد واحدة، الأهلي والزمالك من مصر، وبالميراس وسانتوس من البرازيل.

و تقام مباراة الأهلي وبالميراس اليوم على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وسيتم توزيع الجوائز بعد نهاية المباراة النهائية بين بايرن ميونخ وتيجريس أونال المكسيكي وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء علي ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.

ويفتقد الأهلي لخدمات حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة اليوم بسبب خرقهم لقواعد البروتوكول الطبي الخاص بالإتحاد الدولي للبطولة.