عاجل.. إصابة توماس مولر بكورونا وغيابه عن نهائي مونديال الأندية

أشارت تقارير إخبارية إلى أن المسحة الطبية الأخيرة للألماني توماس مولر نجم هجوم فريق بايرن ميونخ جاءت إيجابية. ونشرت قناة "سكاس نيوز" إصابة مولر بفيروس كورونا المستجد مما يعني غيابه عن نهائي مونديال الاندية 2020 المقام بالعاصمة القطرية الدوحة. ومن المنتظر أن يتواجه بايرن ميونخ وفريق تيجريز المكسيكي في الثامنة من مساء اليوم للمنافسة على لقب مونديال الأندية. ومن المنتظر أن يتواجه بايرن ميونخ وفريق تيجريز المكسيكي في الثامنة من مساء اليوم للمنافسة على لقب مونديال الأندية.

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