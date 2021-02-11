تفوق أوربي كاسح علي الأندية المكسيكية قبل مونديال الأندية

يواجه تيجريس أونال المكسيكي بايرن ميونخ الألمانى، في نهائي كأس العالم للأندية بقطر، في نسخة 2020 على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة الثامنة مساء وعلي قنوات بي ان سبورت.

تجمع مباراة اليوم نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة بين بطل أوروبا، وبطل أمريكا الشمالية، في تاريخ مواجهات الأندية الأوربية وأمريكا الشمالية، لتشهد عليها الاراضي العربية القطرية.

فين حين لم تجمع بطولة كأس العالم للأندية فيما سبق، مواجهة بين فريق أوروبى وفريق من أمريكا الشمالية، بالرغم من أن تلك النسخة هي السابعة عشر في تاريخ مشاركة أبطال القاراتين.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، من خلال 20 مباراة سجل مهاجميه 58 هدفا، في حين تلقت شباكه 26 هدفا.

ولعب تيجريس المكسيكي 22 مباراة فى الدوري المكسيكي، حصد من خلالها 38 نقطة، وسجل 34 هدف، بينما تلقت شباكة 20 هدف ليحتل المركز الرابع في الدوري المكسيكي.

ومن ناحية المنتخبات لكلا الفريقين، يمتلك المنتخب الألمانى نتائج إيجابية علي حساب المنتخب المكسيكى في بطولة كأس العالم للمنتخبات.

أنتهت أخر المواجهات في كأس العالم بين الفريقيين بمونديال روسيا 2018، لصالح المكسيك بهدف نظيف، وجمعت بينهما مباراة أخري في كأس العالم، حققت خلالها الماكينات الفوز على المكسيك في مونديال 1978 بستة أهداف نظيفة، وفي مونديال 1986 حقق المكاكينات الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما فازت ألمانيا بمونديال 1998 بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يدخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتو.

الدفاع: روكا، لونا، جوميز، فينا.

الوسط: دانيلو، ذى رافائيل، رونى.

الهجوم: فيجا، ادريانو، مينينو.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع اليوم

ومن المفترض أن يدخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا.

ثلاثي خلف المهاجم: سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.

خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر بث المباراة بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي علي قنوات بي ان سبورت وشبكة قنوات الكأس القطرية.