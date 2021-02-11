تعرف علي موعد إنضمام ميسي إلي مانشستر سيتي

مازالت الأخبار تحوم حول ذهاب أسطورة برشلونة وأفضل لاعب في العالم "ليونيل ميسي" إلي مانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلع الصيف المقبل بالإنتقال مجانا بعد نهاية عقدة مع برشلونة، والذي ينتهي بنهاية يونيو القادم.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي بدأت بالفعل إجراءات التفاوض مع ميسي من أجل الإنتقال لملعب الإتحاد مطلع الصيف القادم، وحددت الإدارة بداية إجراءات التفاوض في نهاية مارس القادم وبداية أبريل، لإنهاء كافة البنود الخاصة بالإنتقال بعد إلحاح جوارديولا مدرب الفريق لتواجد النجم الأرجنتيني داخل الفريق.

وذكرت صحيفة "ESPN" العالمية: "أن مسؤولي السيتي قالوا أن ميسي غاضب من تصريحات مسؤولي باريس سان جيرمان الدائمة عنه في وسائل الإعلام وهو ما يقرب اللاعب لصفوف السيتي عن فريق العاصمة الفرنسية".

ويمتلك مانشستر سيتي أفضلية تواجد ميسي داخل الفريق عن باريس سان جيرمان، بسبب عدم تخطي قانون اللعب المالي النظيف من جانب الفريق، وهو ما يصعب المهمة أمام الفريق الباريسي لسهولة الإنتقال مطلع الصيف القادم".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر، علما بأن مانشستر سيتي حاول ضمه الصيف الماضي، عندما أراد الرحيل، ولكن البارسا تمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا "700 مليون يورو".

وكان رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تحدث خلال إحدي اللقاءات الصحفية علي حديث لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا، والذي قال ان ميسي قريب من باريس سان جيرمان، ويجب الإنتظار حتي تتم الأمور في نهاية المطاف.

وعبر كومان عن غضبة بسبب هذا الحديث، خاصة أن برشلونة سيواجة فريق العاصمة الفرنسية في منتصف هذا الشهر خلال دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأن هذا الحديث يؤثر علي اللاعبين وليس ميسي فقط، ويجب أن تتوقف هذا الحديث.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم أمام أشبيلية في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وستقام المباراة علي ملعب "رامون سانشيز" معقل أشبيلية.

