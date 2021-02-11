محافظ المنيا يناقش مخططات تطوير 192 قرية

جاء ذلك بحضور المهندس سند أحمد استشارى جهاز التعمير، والمهندسة سالى وليم مدير عام منطقة جهاز التعمير بالمحافظة.
قال المحافظ إن اللقاء يأتى ضمن الخطوات التى تتخذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقًا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وتعليم ووحدات صحية.
وأعلن محافظ المنيا أنه تم إسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحى للجهات المتخصصة للتنفيذ، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الأعمال.
وشدد أسامة القاضى على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل جميع الخدمات للمواطنين فى قرى المحافظة، موجهًا بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد آليات تنفيذ الاعمال على ارض الواقع، موجها بتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.
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