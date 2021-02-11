محافظ المنيا يناقش مخططات تطوير 192 قرية

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعًا مع المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، لبحث خطة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، تشمل مراكز (أبو قرقاص – ملوى – العدوة – مغاغه – دير مواس)، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور المهندس سند أحمد استشارى جهاز التعمير، والمهندسة سالى وليم مدير عام منطقة جهاز التعمير بالمحافظة.

قال المحافظ إن اللقاء يأتى ضمن الخطوات التى تتخذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقًا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وتعليم ووحدات صحية.

وأعلن محافظ المنيا أنه تم إسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحى للجهات المتخصصة للتنفيذ، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الأعمال.

وشدد أسامة القاضى على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل جميع الخدمات للمواطنين فى قرى المحافظة، موجهًا بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد آليات تنفيذ الاعمال على ارض الواقع، موجها بتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.