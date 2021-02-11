الصحة: الإعلان عن النسخة الخامسة لبروتوكول علاج كورونا قريبا

وأوضحت عاصم، فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، أنه توجد حاليا مناقشات بين أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على استحداث بروتوكول العلاج، مؤكدة أن استحداث بروتوكول العلاج يتم عقب ظهور آخر نتائج للبيانات الخاصة بمرضى مستشفيات العزل، والأدوية التى أعطت نتائج أفضل عن نظيرتها فى النسخة الرابعة وكذلك أحدث نتائج الأبحاث التى تظهر فى مختلف بلدان العالم.
وأكدت الدكتورة نهى عاصم، أنه سيتم الإعلان قريبا عن النسخة الخامسة من برتوكول علاج كورونا، سواء ما تم إضافته أو حذفه عقب الانتهاء منها.
وأشارت عاصم، إلى أن برتوكولات العلاج يتم استحداثها عقب "دراسة ورصد بيانات المرضى المتواجدين بمستشفيات العزل وتحليلها بانتظام، ومناقشات علمية تتم داخل اللجنة العملية لمكافحة كورونا من مختلف التخصصات، بالتعاون مع اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض المزمنة".
وأضافت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أنه جرى إزالة دواء "الإنترفيرون"، وهو علاج مستخدم لعلاج فيروس سى، من النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا، لعدم إثبات فاعليته فى العلاج.
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